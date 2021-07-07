Тракторист влетел в машину ДПС в курьезном ДТП в Петербурге

В Петербурге тракторист влетел в машину ДПС. Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга тракторист невольно влетел в машину ДПС. По словам водителя Алексея, он не ожидал увидеть сзади себя патрульное авто. Все произошло на улице Есенина недалеко от Горбольницы Святого Георгия. В происшествии теперь разбираются сотрудники ГИБДД. Вот только неизвестно – те, что попали в аварию или же их коллеги.

- Сегодня решил поездить. И ****, я приехал. Здрасьте, - эмоционально отреагировал на произошедшее водитель трактора, записав короткое видео и отправив его в группу «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Судя по записи, у патрульной машины смят капот. и разбита одна из фар. О том, получил ли кто-нибудь травмы, не сообщается. Сейчас курьезное ДТП оформляют.