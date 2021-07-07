Станцию метро «Василеостровская» открыли спустя 21 минуту после задымления

В Петербурге вновь открыли станцию метро "Василеостровская" после ликвидации задымления. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге достаточно быстро открыли станцию метрополитена «Василеостровская» после задымления. Напомним, вестибюль закрыли на вход и выход, чтобы проверить причины происшествия и не рисковать жизнью людей. На место должны были выехать спасатели МЧС. Спустя 21 минуту выяснилось, что все в порядке, пожара нет.

- В 19:34 станция «Василеостровская» открыта для входа и выхода пассажиров. График движения поездов восстанавливается, - коротко уведомили «Комсомолку» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

По официальной информации, перерыв в движении составов на участке между станциями «Маяковская» и «Приморская» составил около 6 минут.