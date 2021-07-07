Петербуржцы устроили потасовку в очереди за прививкой от коронавируса в ТЦ

Петербуржцы устроили потасовку перед входом в пункт вакцинации в ТЦ. Фото: скриншот видео, предоставленного "КП"

Жители Санкт-Петербурга устроили потасовку в очереди за вакциной от коронавируса в ТЦ «Жемчужная плаза» в Красносельском районе. По словам очевидцев, в этом пункте нельзя записаться на прививку в конкретное время.

- Запись есть, но только для того, чтобы встать в живую очередь. Люди ее занимают с 6 часов утра, чтобы успеть записаться. Дистанционно записаться нельзя. А ТЦ открывается с 9:00… Вакцинацию делает только один врач, вакцин на всех не хватает, - рассказала «КП-Петербург» Светлана, ставшая свидетельницей конфликта в очереди за прививкой.

Как рассказывает девушка, днем в пункте вакцинации в «Плазе» проводят перекличку, чтобы узнать, все ли записавшиеся на месте. Мужчины в синей футболки в этот момент не было, поэтому его вычеркнули. Вот он и начал скандалить. Чуть не дошло до рукоприкладства.

Ранее власти Петербурга сообщали, что ввели предварительную запись на вакцинацию в ТЦ, чтобы избежать массового скопления людей. Похоже, это работает не везде. О длинных очередях за прививкой в «Жемчужной плазе» «Комсомолка» уже упоминала.