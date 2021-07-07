Рекорд по числу вакцинаций установили в Петербурге за прошлый день

В Петербурге появились первые ревакцинированные от коронавируса горожане. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга сумели обновить рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса за сутки. За прошлый день, 6 июля, в Северной столице первично привились 20 505 человек, а вторично – 5 817. Появились и первые ревакцинированные горожане, их 41. Запасы «Спутника V» большие, почти 130 тысяч доз.

- В Петербурге работают 145 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, не считая выездных прививочных бригад – часть из них прививает в 31 мобильном пункте. С начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 316 человек. Из них 734 869 полностью завершили прививочный цикл, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

К слову, не все вакцинации проходят без конфликтов – в прививочном пункте в ТЦ «Жемчужная плаза» люди устроили потасовку в длинной очереди за «Спутником V».