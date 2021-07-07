В Петербурге арестовали мужчину, отославшего 5 тысяч рублей террористам

Предполагаемого спонсора террористов задержали и арестовали в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину, которого обвиняют в содействии террористической деятельности. По версии следствия, минувшей зимой он перевел 5 тысяч рублей боевикам, воюющих в Сирии. Вскоре мужчину по фамилии Мусаев задержали.

- Следователь пояснил, что обвиняемый поддерживает устойчивые связи с одной из террористических группировок. Сам Мусаев против стражи не возражал. В СИЗО он будет находиться минимум по 5 сентября 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теперь предполагаемому спонсору террористов грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.