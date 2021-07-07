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Происшествия7 июля 2021 22:02

В Петербурге арестовали мужчину, отославшего 5 тысяч рублей террористам

Сам обвиняемый против ссылки в СИЗО не возражал
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Предполагаемого спонсора террористов задержали и арестовали в Санкт-Петербурге.

Предполагаемого спонсора террористов задержали и арестовали в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО мужчину, которого обвиняют в содействии террористической деятельности. По версии следствия, минувшей зимой он перевел 5 тысяч рублей боевикам, воюющих в Сирии. Вскоре мужчину по фамилии Мусаев задержали.

- Следователь пояснил, что обвиняемый поддерживает устойчивые связи с одной из террористических группировок. Сам Мусаев против стражи не возражал. В СИЗО он будет находиться минимум по 5 сентября 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теперь предполагаемому спонсору террористов грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.