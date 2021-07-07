Суд отправил на 9 лет в колонию петербуржца, 133 раза ударившего жертву ножом в Новый год

В Петербурге отправили на 9 лет в тюрьму жестокого убийцу собутыльника в Новый год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Калининский районный суд Петербурга отправил на 9 лет в колонию строгого режима местного жителя, который жестоко расправился со своим приятелем в квартире одного из домов на проспекте Луначарского. Ссора между двумя мужчинами произошла утром 1 января 2020 года. По версии следствия подсудимый с фамилией Смирнов напал на своего собутыльника из-за личных неприязненных отношений. Подробности убийства ужасают.

- Смирнов нанес потерпевшему ножом не менее 133 ударов, а также не менее 34 ударов тупыми твердыми предметами в область туловища, головы, шеи и конечностей. Смерть Г. наступила на месте происшествия. Обвиняемый в убийстве полностью признал вину, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме 9 лет тюрьмы убийцу обязали заплатить полмиллиона рублей родственникам убитого.