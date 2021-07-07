Нарушителей парковки во дворах Петербурга будут ловить автоматически

В Петербурге будут автоматически вычислять нарушителей парковки во дворах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге теперь будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил парковки во дворах. За горе-водителями теперь следят несколько автомобилей ГАТИ, на которых закреплены специальные камеры. Программно-аппаратные комплексы прекрасно ориентируются во дворах и видят любителей оставлять «ласточку» на газонах или тротуаре. Всем нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей. До осени число таких чудо-машин увеличится до 18.

- Мониторинг нарушения парковки будут проводить во всех районах города в течение дня. Будут фиксироваться случаи, когда припаркованные машины затрудняют проезд по внутриквартальным дорогам, к площадкам для сбора отходов, пешеходным дорожкам, мешают проходу к зданиям, стоят на газонах, - передает пресс-служба Смольного.

Кроме этого с помощью новеньких автомобилей ГАТИ власти хотят узнать, какие дворы Северной столицы больше всего нуждаются в расширении зоны парковки.