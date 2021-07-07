Власти Петербурга ищут автобусы за 42 млрд рублей в рамках транспортной реформы

В Петербурге объявили два тендера на закупку социальных автобусов для транспортной реформы 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный объявил два конкурса на поиск компании, которая займется автобусными перевозками после старта транспортной реформы. Напомним, маршрутки в Северной столице будут убирать в три этапа, с апреля по июль 2022 года. Сейчас СПб ГКУ «Организатор перевозок» занимается поиском удобных «социальных» автобусов. Первые два тендера оценили в 42 млрд рублей.

- Первый лот содержит 24 маршрута, пролегающих, в основном, на севере и востоке города. Все автобусы должны работать на сжиженном природном газе (СПГ). Второй лот содержит 23 маршрута, большая их часть – на юге и юго-востоке. Там все автобусы должны работать на СПГ, кроме двух, которые будут заправляться компримированным газом, - пишет «Петербургский дневник».

Добавим, что победители конкурсов, опубликованных на госзакупках, обеспечат город транспортом на 6 лет, по 14 июля 2028 года.