Рубеж в 300 тысяч привитых перешагнула Ленобласть 8 июля

Ленобласть перешагнула рубеж в 300 тысяч привитых жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинградская область перешагнула рубеж в 300 тысяч вакцинированных от коронавируса местных жителей. Темпы в регионе активно увеличиваются. Об этом в пятницу, 9 июля 2021 года, рассказали в администрации Ленобласти.

- Область перешагнула рубеж в 300 тысяч привитых жителей – накануне вакцинацию прошли 11 263 человек, большинство из них поставили первый компонент прививки, - сообщили в администрации 47-го региона.

На сегодняшний день вакцинацию в области прошли 300 906, из них полностью привиты 202 390 человек.

Добавим, что накануне и Санкт-Петербург перешагнул рубеж в 1 миллион вакцинированных. Из них порядка 741,5 тысяч завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 21 715 человек, вторично – 6587.