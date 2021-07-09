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Авто9 июля 2021 16:19

Движение транспорта на Дунайском проспекте ограничат почти на год

Причиной изменений станет строительство новой развязки
Никита НЕСТЕРОВ
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Дорожные работы ограничат проезд на Дунайском проспекте.

Дорожные работы ограничат проезд на Дунайском проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 10 июля 2021 по 6 июля 2022 года Государственная административно-техническая инспекция ограничит движение транспорта по Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до улицы Ленсовета. Сообщается, что участки дороги будут перекрывать поэтапно.

- Схему движения изменят из-за строительства транспортной развязки. Движение будут перекрывать в несколько этапов, - уточняет пресс-служба ГАТИ.

Кроме того, петербургским автомобилистам стоит учесть еще одно ограничение, которое вступит в силу в предстоящие выходные. Так с 11 по 28 июля частично перекроют Английскую набережную. Речь идет об участке дорожного полотна напротив дома № 67. Там собираются приступить к ремонту тепловой сети.