Полицейский рейд по пунктам по приему металлолома прошел в Петербурге

В Петербурге полицией проведен профилактический рейд в сфере оборота металлолома Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге прошел рейд в сфере оборота металлоломом. Правоохранители прошли по пунктам приема лома и даже закрыли одну из подпольных организаций. Об этом в субботу, 10 июля 2021 года, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- На этот раз нарушитель был выявлен в Красногвардейском районе. Установлено, что в пункте на улице Передовиков деятельность по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов осуществлялась без соответствующей лицензии, - рассказали в полиции.

Нелегальных коммерсантов привлекли к административной ответственности по статьям за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, самовольное занятие земельного участка, а также миграционного законодательства.

Из пункта вывезено более 600 килограммов различного металла и лома, а также демонтированы и вывезены бытовки. Пункт приема металла прекратил свою деятельность.