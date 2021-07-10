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Общество10 июля 2021 17:43

Ураганный ветер и ливни обрушатся на Ленобласть 11 июля

При этом температура воздуха поднимется до отметки в 35 градус жары
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Гроза с ураганом обрушатся на Ленобласть 11 июля

Гроза с ураганом обрушатся на Ленобласть 11 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило, что 11 июля 2021 года на регион обрушился гроза с ливнем, которые будут сопровождаться ураганным ветром. Однако жара продолжится. Температура воздуха поднимется до рекордной за долгое время отметки в 35 градусов.

- Ночью небольшая, днем переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы, - отметили спасатели.

Ветер ожидается южных направлений 2-7 метров в секунду, а при грозе усилится до 15-20 метров в секунду. Вечером на западе области направление сменится на западное до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время 16-21 градусов тепла, днем до 30-35 градусов.