Ураганный ветер и ливни обрушатся на Ленобласть 11 июля

Гроза с ураганом обрушатся на Ленобласть 11 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило, что 11 июля 2021 года на регион обрушился гроза с ливнем, которые будут сопровождаться ураганным ветром. Однако жара продолжится. Температура воздуха поднимется до рекордной за долгое время отметки в 35 градусов.

- Ночью небольшая, днем переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы, - отметили спасатели.

Ветер ожидается южных направлений 2-7 метров в секунду, а при грозе усилится до 15-20 метров в секунду. Вечером на западе области направление сменится на западное до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время 16-21 градусов тепла, днем до 30-35 градусов.