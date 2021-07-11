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Происшествия11 июля 2021 15:27

В Ленобласти мужчина во время конфликта расстрелял своих оппонентов из ружья

Оба пострадавших госпитализированы
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Пострадавшие госпитализированы

Пострадавшие госпитализированы

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стрельба произошла утром в на Кировском карьере Тосненского района Ленобласти. У 27-летнего мужчины возник конфликт с двумя оппонентами (26 и 32 лет). В пылу ссоры дебошир схватился за ружье и выстрелил.

- Мужчина выстрелил из своего ружья (разрешение имеется) в двух мужчин, оба госпитализированы, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Злоумышленник доставлен в территориальный отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В каком состоянии находятся пострадавшие - не уточняется.