Более 38 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

38 тысяч петербуржцев обследовали на ковид за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 38 тысяч человек сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки. Такие цифры на 10 утра 15 июля приводит пресс-служба городской администрации.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38 079 человек, -

Кроме того, операторами единой городской информационно-справочной службы обработано 25 583 вызова по номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом. По этому же номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на вакцинацию.