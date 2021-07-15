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Здоровье15 июля 2021 10:29

Более 38 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Данные на утро 15 июля приводит Смольный
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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38 тысяч петербуржцев обследовали на ковид за сутки.

38 тысяч петербуржцев обследовали на ковид за сутки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 38 тысяч человек сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки. Такие цифры на 10 утра 15 июля приводит пресс-служба городской администрации.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38 079 человек, -

Кроме того, операторами единой городской информационно-справочной службы обработано 25 583 вызова по номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом. По этому же номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на вакцинацию.