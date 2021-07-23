Последние новости в Санкт-Петербурге на 23 июля 2021 года: «доширак» для Боярского, кружок порока для Понасенкова и новые подробности дела с избиением сына Стаса Пьехи

Михаил Боярский ел в больнице вредный фастфуд и выздоровел. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру субботы, 23 июля 2021 года. Известие номер один, по крайней мере для поклонников мира шоу-бизнеса и искусства - выписка из больницы Михаила Боярского. Актер, перенесший коронавирус, здоров и бодр. А помог ему в этом не только строгий режим, но и фастфуд.

- Отец пока что находится в квартире, а все остальные – мама и внуки – на даче. Нужны еще несколько тестов. В больнице он держался хорошо, но утомляло однообразие, - рассказал «КП-Петербург» сын артиста депутат Сергей Боярский.

Скрасить пребывание в палате Михаилу Сергеевичу помогала «вредная еда» - пицца и быстрая лапша «доширак», которую ему носила жена.

Другая новость из мира шоу-бизнеса - скандал с избиением 7-летнего сына музыканта Стаса Пьехи. Адвокат пострадавших заявил, но на агрессивную соседку, напавшую а мальчика, ранее жаловались другие люди.

Кроме того, «Комсомолка» продолжает выяснять кто был владельцем дома с подземной тюрьмой в Ленобласти.

А радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербург» 92.0 FM поговорило с публицистом Евгением Понасенковым. Тем самым, который, по словам историка Олега Соколова, довел его до убийства и расчленения молодой любовницы. Сам же Понасенков в разговоре с радиоведущими «КП» заявил, что мог бы вести «кружок порока». Что бы это ни значило.