Вторую часть парка "Остров фортов" в Кронштадте откроют 25 июля

Вторую часть парка «Остров фортов» в Кронштадте откроют вечером 25 июля / Фото: кронштадт.рф

В День Военно-морского флота 25 июля 2021 года в городе Кронштадт откроется вторая часть парка "Остров фортов". В ней уже создана историческая зона, где посетители смогут узнать о техническом развитии российского флота, а также много мест для отдыха.

- На территории парка откроется площадка в 850 "квадратов" с песочницей, игровыми элементами и сценой для самых маленьких посетителей, - рассказали в пресс-службе парка.

Также уже обустроен участок набережной, зоны отдыха с качелями в виде лодок, пляж, рампа для скейтборда и детское кафе с обзорной площадкой на крыше.

На территории парка будет много скульптур на тему моря, флота и, в том числе, скульптуры серого тюленя, который обитает в Финском заливе.

Всего территория "Острова фортов" занимает более 100 га. Парк располагается в исторической части Кронштадта в районе Каботажной гавани.