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Здоровье23 июля 2021 7:49

Более 1,2 миллиона петербуржцев привились от коронавируса

Весь цикл вакцинации прошли 860,6 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 1,2 млн человек привились от коронавируса в Петербурге

Более 1,2 млн человек привились от коронавируса в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С каждым днем в Санкт-Петербурге увеличивается количество привитых от коронавируса людей. Так, по данным Смольного на 22 июля 2021 года в городе вакцинировано уже более 1,2 миллиона человек.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 227 496 человек, из них 860 638 полностью завершили цикл вакцинации, - сообщили в администрации города.

Всего за прошедшие сутки первично поставили вакцину 14,8 тысяч горожан, вторую прививку сделали еще 15,6 тысяч человек. Также уже первично ревакцинированы 586 человека, из них за последние сутки – 65 человек. Закончили цикл ревакцинации 24 человека, из них за последние сутки – 5.

Среди привитых петербуржцев - 360,3 тысяч это люди старше 60 лет. Также много вакцинированных медицинских работников, работников образования, социальной сферы и силовых структур.

Последние новости Санкт-Петербурга на утро 23 июля 2021 года