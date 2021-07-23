Более 1,2 миллиона петербуржцев привились от коронавируса

Более 1,2 млн человек привились от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С каждым днем в Санкт-Петербурге увеличивается количество привитых от коронавируса людей. Так, по данным Смольного на 22 июля 2021 года в городе вакцинировано уже более 1,2 миллиона человек.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 227 496 человек, из них 860 638 полностью завершили цикл вакцинации, - сообщили в администрации города.

Всего за прошедшие сутки первично поставили вакцину 14,8 тысяч горожан, вторую прививку сделали еще 15,6 тысяч человек. Также уже первично ревакцинированы 586 человека, из них за последние сутки – 65 человек. Закончили цикл ревакцинации 24 человека, из них за последние сутки – 5.

Среди привитых петербуржцев - 360,3 тысяч это люди старше 60 лет. Также много вакцинированных медицинских работников, работников образования, социальной сферы и силовых структур.