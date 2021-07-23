Дожди и прохладная погода ждут Петербург 23 июля

Прохлада и дожди ждут Петербург 23 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прохладная погода, по сравнению с устоявшейся аномальной жарой, продолжается в Санкт-Петербурге. В пятницу, 23 июля 2021 года, город будет находиться в тылу циклона, что означает появление небольших дождей, а температура воздуха окажется ниже климатической нормы.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе будет на 1-2 градуса ниже нормы. Так, в Петербург прогреется до 20-22 градусов тепла, а Ленинградская область до 18-23 градусов. Ветер ожидается северо-западный до 5-10 метров в секунду.

Синоптик отмечает, что последующие три дня в городе будет преимущественно без осадков и до 21-23 градусов, а уже с понедельника наступит 28-30 градусная жара.