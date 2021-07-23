В метрополитене рассказали, почему логотип в Петербурге отличается от подземок других городов

В метрополитене рассказали историю появления логотипа петербургского метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербургском метрополитене рассказали, почему логотип метро в Северной столице отличается от тех, что есть в других городах страны. Историю буквы "М", которая в городе на Неве, рассказали утром в пятницу, 23 июля 2021 года.

- До начала 90 х логотипы метрополитенов СССР были однотипными: буква "М" с острыми углами, придуманная еще в 30-е. Отличались они лишь по цвету. В столице логотип красный, в Ленинграде выбрали синий цвет, а в Киеве — зеленый, - рассказали в метро Петербурга.

Все изменилось в 1992 году, когда метро стало относиться к администрации города. Новый символ петербургского метро разрабатывал целых полгода Научно-исследовательский институт технической эстетики. Был проделана огромная работа.

Смысл петербургской буквы "М" в том, что метрополитен Северной столице самый глубокий в мире. Поэтому линии логотипа, соединяющиеся в середине, символизируют глубину эскалаторов, а полукруглые основания — своды тоннелей.