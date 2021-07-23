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Происшествия23 июля 2021 8:32

Борщевик вырос в Красногвардейском районе Петербурга

Местные жители начали бить тревогу в социальных сетях
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы заметили борщевик в Красногвардейском районе

Петербуржцы заметили борщевик в Красногвардейском районе

Фото: СОЦСЕТИ

Опасный борщевик заметили в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Местные жители в пятницу, 23 июля 2021 года, рассказали об этом в социальных сетях. Горожане отмечают, что ядовитое растение разрослось на большой территории.

- Парк на реке Охта, Малиновка и близлежащие окрестности зарастают борщевиком. Будьте осторожны. Кругом зонтики с семенами и множество молодых растений, - рассказали местные жители.

Молодые растения появились даже рядом с детскими площадками

Молодые растения появились даже рядом с детскими площадками

Фото: СОЦСЕТИ

Горожане отмечают, что молодые побеги борщевика не так просто заметить, так как с виду они похожи на лопух или другую подобную траву. На фотографиях видно, что растения находятся вдоль дорог и даже рядом с детскими площадками.

Обратились ли очевидцы в администрацию района с этой новостью, неизвестно. Однако отметили, что не видели, чтобы кто-то пытался уничтожать ядовитый борщевик.

Последние новости Санкт-Петербурга на утро 23 июля 2021 года