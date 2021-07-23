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Происшествия23 июля 2021 8:46

Движение троллейбусов встало на проспекте Ветеранов в Петербурге из-за ДТП

Проезд общественному транспорту перегородили маршрутка и каршеринг
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Движение троллейбусов встало из-за ДТП на проспекте Ветеранов в Петербурге

Движение троллейбусов встало из-за ДТП на проспекте Ветеранов в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге встало движение троллейбусов из-за аварии. Утром в пятницу, 23 июля 2021 года, столкнулись маршрутка и каршеринг, полностью перегородив проезд общественному транспорту. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Не понятно, это водитель каршеринга "шашечник" или маршрутка резко выехала во второй ряд с остановки. Но может и оба виноваты, - рассказал в социальной сети петербуржец.

В итоге каршеринг врезался в "зад" маршрутки. От удара у легковушки жестко смялась передняя часть авто.

На 8 часов утра собралась серьезная пробка из троллейбусов. Движение не могут продолжить уже около 10 троллейбусов. Им придется дожидаться, пока сотрудники ГИБДД оформят аварию и автомобили уберут с проезда.

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Троллейбусы встали из-за ДТП на проспекте Ветеранов в Петербурге
Троллейбусы встали из-за ДТП на проспекте Ветеранов в Петербурге