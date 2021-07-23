"Газель" собрала семь машин на севере Петербурга

"Газель" врезалась в семь припаркованных машин на улице Уточкина в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Приморском районе Санкт-Петербурга "Газель" собрала семь автомобилей. Авария произошла утром в пятницу, 23 июля 2021 года, на улице Уточкина. Грузовик врезался в ряд припаркованных автомобилей, которые по инерции смяли друг друга. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы произошедшего.

- На Уточкина, дом 6, "Газель" собрала семь машин, - рассказал свидетель аварии.

На месте уже работает сотрудник ДПС, который оформляет ДТП. Как именно произошла авария, не сообщается. Видимо водитель грузового автомобиля не рассчитал расстояние на узкой дороге.

Утро окажется недобрым сразу для семи автовладельцев, которые еще не знают, что произошло с их автомобилями.

Напомним, что на проспекте Ветеранов встало движение троллейбусов из-за ДТП маршрутки и каршеринга.