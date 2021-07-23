Беглов пожелал побед в Токио олимпийским спортсменам из Петербурга

Александр Беглов пожелал петербургским олимпийцам побед в Токио Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 23 июля 2021 года, состоится открытие XXXII летней Олимпиады в Токио. В Японии Санкт-Петербург будут представлять 37 атлетов в 17 видах спорта. Губернатор города Александр Беглов пожелал спортсменам побед.

- Все вы упорно тренировались и готовились к главному в вашей жизни старту. Уверен, вы сильны духом и громко заявите миру о нашем любимом городе. Желаю всем вам, всем российским олимпийцам, проявить характер и сильный спортивный настрой, - отметил градоначальник.

В Петербурге 110 лет назад был создан первый Российский Олимпийский комитет. А за все время петербургские-ленинградские спортсмены завоевали 144 золотые медали. На сегодня в Северной столице проживает 52 олимпийских чемпиона.

На этих Играх из Петербурга будут участвовать пловцы, мастера гребного, парусного и велосипедного спорта.