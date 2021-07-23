Кунсткамера изменит график работы в День ВМФ в Петербурге

Кунсткамера изменит режим работы в связи с проведением парада ВМФ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музей антропологии и этнографии Санкт-Петербурга, также известный как Кунсткамера, изменит график работы в воскресенье, 25 июля 2021 года, в связи с проведением в городе парада в честь Дня Военно-морского флота. Причиной стало то, что большинство дорог и мостов рядом с музеем будут не доступны.

- В связи с проведением парада в честь Дня ВМФ и введением ограниченного доступа на прилегающие к Неве территории 25 июля Музей работает с 14:00 до 17:00, - рассказали в музее.

Тем посетителям, которые уже заранее купили электронные билеты на воскресенье на сеансы с 10:00 до 14:00 переживать не стоит. Билеты будут действовать, однако воспользоваться ими можно будет, когда откроется музей с 14:00 до 17:00.

Напомним, что из-за парада ВМФ в Петербурге перекроют ряд дорог, набережных и мостов. Полный список можно посмотреть на сайте "КП".