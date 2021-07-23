Видео тушения лесных пожаров в Карелии военнослужащими показал Западный военный округ

ЗВО показал тушение лесных пожаров в Карелии Фото: принтскрин видео.

В Карелии продолжаются жуткие лесные пожары, общая площадь которых уже достигает почти 10 тысяч гектаров. С бедствием борются сотрудники МЧС, добровольцы, а также военнослужащие и авиация Западного военного округа. Последние в пятницу, 23 июля 2021 года, показали видео спасения лесов.

- Летчиками армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО произведено уже 126 сливов воды, общим объемом около 260 тонн воды. Действия экипажа вертолета Ми-8 позволяют локализовать очаги активного горения для последующей ликвидации наземными силами с привлечением военнослужащих ЗВО и подразделений МЧС, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Также наземные команды прочесывают лет и помогают тушить уже локализованные участки горения. Они ходят с ранцевыми лесными огнетушителями РП-18. С ними же тушат огонь и специальная пожарная техника.

Всего в тушении пожаров участвуют 110 военнослужащих и 10 единиц военной техники.