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Происшествия23 июля 2021 10:41

Видео тушения лесных пожаров в Карелии военнослужащими показал Западный военный округ

Летчики с помощью вертолетов вылили на очаги возгорания около 260 тонн воды
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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ЗВО показал тушение лесных пожаров в Карелии

ЗВО показал тушение лесных пожаров в Карелии

Фото: принтскрин видео.

В Карелии продолжаются жуткие лесные пожары, общая площадь которых уже достигает почти 10 тысяч гектаров. С бедствием борются сотрудники МЧС, добровольцы, а также военнослужащие и авиация Западного военного округа. Последние в пятницу, 23 июля 2021 года, показали видео спасения лесов.

- Летчиками армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО произведено уже 126 сливов воды, общим объемом около 260 тонн воды. Действия экипажа вертолета Ми-8 позволяют локализовать очаги активного горения для последующей ликвидации наземными силами с привлечением военнослужащих ЗВО и подразделений МЧС, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Также наземные команды прочесывают лет и помогают тушить уже локализованные участки горения. Они ходят с ранцевыми лесными огнетушителями РП-18. С ними же тушат огонь и специальная пожарная техника.

Всего в тушении пожаров участвуют 110 военнослужащих и 10 единиц военной техники.

Военнослужащие ЗВО тушат лесные пожары в Карелии
Видео: ЗВО