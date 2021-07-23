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Здоровье23 июля 2021 11:29

Смертность от коронавируса упала на 28% в Петербурге за сутки

Число новых заразившихся тоже снизилось
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на 28 процентов снизилась смертность от коронавируса

В Петербурге на 28 процентов снизилась смертность от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге резко упала смертность от коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 на пятницу, 23 июля 2021 года, зарегистрировано 68 новых летальных случаев, что на 28,4 процентов меньше, чем днем ранее. Последний раз подобный показатель был 19 июля, когда за день скончались 66 человек.

- Заражаемость за день тоже немного упала до 1940 человек за сутки. Выздоровели при этом 1937 человек, - говорится в данных оперативного штаба.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 23 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 23 июля 2021 года / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 513 329 горожан, из них выздоровели 488 690 человек и скончались 18 690 пациентов.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в Петербурге наблюдается положительная тенденция на снижение госпитализаций больных коронавирусом. Так, 22 июля в больницы попали 446 взрослых пациентов. За четверг неделей ранее госпитализированы были 677 человек. Снижение на 16,6 процентов. Если сравнивать со статистикой двухнедельной давности, то падение произошло на 36,2 процентов.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 23 июля 2021 года