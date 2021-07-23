Смертность от коронавируса упала на 28% в Петербурге за сутки

В Петербурге на 28 процентов снизилась смертность от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге резко упала смертность от коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 на пятницу, 23 июля 2021 года, зарегистрировано 68 новых летальных случаев, что на 28,4 процентов меньше, чем днем ранее. Последний раз подобный показатель был 19 июля, когда за день скончались 66 человек.

- Заражаемость за день тоже немного упала до 1940 человек за сутки. Выздоровели при этом 1937 человек, - говорится в данных оперативного штаба.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 23 июля 2021 года / Фото: Яндекс

В общей сложности с начала пандемии коронавирус был выявлен у 513 329 горожан, из них выздоровели 488 690 человек и скончались 18 690 пациентов.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в Петербурге наблюдается положительная тенденция на снижение госпитализаций больных коронавирусом. Так, 22 июля в больницы попали 446 взрослых пациентов. За четверг неделей ранее госпитализированы были 677 человек. Снижение на 16,6 процентов. Если сравнивать со статистикой двухнедельной давности, то падение произошло на 36,2 процентов.