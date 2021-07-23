25 тысяч литров поддельного алкоголя и 115 тонн овощей изъяла полиция во время рейдов по рынкам Петербурга

Полиция провела профилактический рейд на рынках Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прошли масштабные рейды по городским рынкам. Проверки провели 22 июля 2021 года сотрудники МВД совместно с Росалкогольрегулированием, Роспотребнадзором и Росгвардией. По итогам было конфисковано много поддельного алкоголя и немаркированного табака.

- Рейды прошли в Апраксином дворе, Калининской овощебазе, а также на рынках на улицах Салова и Софийской во Фрунзенском районе, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Во время проверок инспекторы изъяли около 25 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, более 150 тысяч пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

Также задержано около 100 человек, находящихся в России нелегально. Кроме того, задержан 46-летний мигрант, находящийся в международном розыске за совершение тяжкого преступления.