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Происшествия23 июля 2021 11:36

25 тысяч литров поддельного алкоголя и 115 тонн овощей изъяла полиция во время рейдов по рынкам Петербурга

Проверки прошли в Апраксином дворе, Калининской овощебазе, и рынках на Салова и Софийской
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция провела профилактический рейд на рынках Петербурга

Полиция провела профилактический рейд на рынках Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прошли масштабные рейды по городским рынкам. Проверки провели 22 июля 2021 года сотрудники МВД совместно с Росалкогольрегулированием, Роспотребнадзором и Росгвардией. По итогам было конфисковано много поддельного алкоголя и немаркированного табака.

- Рейды прошли в Апраксином дворе, Калининской овощебазе, а также на рынках на улицах Салова и Софийской во Фрунзенском районе, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Во время проверок инспекторы изъяли около 25 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, более 150 тысяч пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

Также задержано около 100 человек, находящихся в России нелегально. Кроме того, задержан 46-летний мигрант, находящийся в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

Полиция провела профилактический рейд на рынках Петербурга
Видео: ГУ МВД по СПБ и ЛО