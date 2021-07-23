Пожар охватил 100 квадратных метров крыши административного здания в Невском районе Петербурга

Пожар охватил 100 "квадратов" кровли дома в Невском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар в административном здании Невского района. Как сообщают в пресс-службе МЧС Северной столицы, сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступил в 10:52 часов. Горела крыша дома 40 по улице Крупской.

- В административном здании происходит горение на кровли на площади 100 квадратных метров, - рассказали в МЧС Петербурга.

На место незамедлительно выехали спасатели. На данный момент с огнем борются 20 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины.

К 11:41 часам пожар был локализован, но пока еще не устранен полностью. Работы по тушению продолжаются.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступала. Проводилась ли эвакуация людей, также не сообщается.