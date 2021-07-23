Мощный фонтан высотой с дом вырвался из-под земли в Петербурге

Огромный фонтан вырвался из-под земли в Купчино Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге открылся новый "фонтан". Утром в пятницу, 23 июля 2021 года, в Купчино произошел прорыв трубы. Огромный гейзер вырвался из-под земли на углу перекрестка Дунайского проспекта и Купчинской улицы. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Как надоело это всё. Опять не ждать воды горячей. И никаких комментариев от коммунальщиков, - пожаловался в соцсети петербуржец.

Напор оказался очень большой. Порой высота фонтана достигала крыши девятиэтажного дома, который стоит рядом с местом аварии.

Со слов очевидцев, на 12 часов дня к месту ЧП уже приехала аварийная служба, которая перекрыла подачу воды, место прорыва обнесли предупредительной лентой и уехали. Теперь ожидается бригада ремонтников, чтобы устранить дыру в трубе.