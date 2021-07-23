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Общество23 июля 2021 12:37

Дополнительные электрички на Финский залив пустят в выходные 24 и 25 июля в Петербурге

Отправляться составы будут с Финляндского вокзала
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Дополнительные электрички пустят в пригороды Петербурга в выходные

Дополнительные электрички пустят в пригороды Петербурга в выходные

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на выходные 24 и 25 июля 2021 года пустят дополнительные электрички на Финляндском направлении. Движение будет усилено для того, чтобы все желающие смогли спокойно и комфортно отправиться отдыхать на побережье Финского залива. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- Назначается дополнительный скоростной поезд "Ласточка" от Санкт-Петербурга до Выборга. Он будет делать остановку на платформе Солнечная при следовании из Выборга, - пояснили в комитете.

Также два дополнительных состава пустят до Зеленогорска 24 июля, в 25 июля один состав. Три электрички отправят по маршруту Петербург - Белоостров через Сестрорецк. По два поезда направят до Белоострова через Парголово и до Васкелово. Поезд сообщением Советский – Санкт Петербург будет останавливаться на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово.

Пассажиров просят заранее прибывать на железнодорожные вокзалы, чтобы не стоять в очередях, а также не забывать о средства индивидуальной защиты.