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Общество23 июля 2021 12:48

Владимирский собор в Кронштадте отреставрируют за 35,3 млн рублей

Работы в храме же начались
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Начинается реставрация Владимирского собора в Кронштадте / Фото: Смольный

Начинается реставрация Владимирского собора в Кронштадте / Фото: Смольный

В Кронштадте началась реставрация Владимирского собора. Как рассказали в пятницу, 23 июля 2021 года, в администрации Санкт-Петербурга, на работы из городского бюджета выделено 35,3 миллионов рублей.

- К Кронштадту приковано особое внимание. Сейчас там реализуется масштабный проект "Остров фортов". И город не может оставаться в стороне. Мы ремонтируем дороги за счет бюджета, приводим в порядок здания. Владимирский собор находится в исторической части Кронштадта, где много туристов. После реставрации он будет настоящим украшением острова, - сказал губернатор Александр Беглов.

Реставраторы будут восстанавливать штукатурную отделку фасадов и лепного декора. Также утраченный декор создадут заново по сохранившимся аналогам.

Кроме того, специалисты проведут работы над гранитным цоколем и ступенями паперти, восстановят деревянные элементы шатровой колокольни.

На данный момент КГИОП уже выдал разрешение и начались работы по установке лесов.