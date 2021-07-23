Убийство 10-летней давности раскрыли в Петербурге по фото в соцсетях

В Петербурге убийство 10-летней давности раскрыли по фото в соцсетях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге раскрыли убийство 10-летней давности благодаря фотографиям в социальной сети. Причем убийца женщины сам разместил свои снимки в интернете. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя следственного комитета России Александр Клаус.

- Нам удалось раскрыть убийство женщины в Красносельском районе, совершенное еще в 2010 году. Тогда во время предварительного следствия удалось получить только фотоизображение предполагаемого преступника, иных следов он не оставил, следствие было приостановлено, - рассказал Клаус.

Позже с помощью современных программ следователи смогли сравнить имеющееся у них фото с теми, которые предполагаемый убийца разместил в интернете. Сейчас этот преступник уже осужден.