Иностранцев в Петербурге будут прививать вакциной "Спутник Лайт"

Проживающие в Петербурге иностранцы будут привиты вакциной «Спутник Лайт» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге иностранных граждан, которые проживают в городе, будут прививать от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Агенство медицинского туризма уже собирает заявки от работодателей и учебных заведений, где работают и учатся приезжие из других государств. Об этом в Смольном рассказали в пятницу, 23 июля 2021 года.

- За 4 рабочих дня запросы на вакцинацию препаратом "Спутник Лайт" поступили более чем от 400 организаций, а количество иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тысяч человек, - пояснили в Смольном.

Как отметил губернатор Александр Беглов, это подтверждает то, что что работодатели заинтересованы в вакцинации.

Сейчас сбор заявок на вакцинацию иностранцев продлен до 30 июля. Вся информация размещена на сайте петербургского агенства медицинского туризма. Поставка вакцины уже подтверждена Министерством здравоохранения России.