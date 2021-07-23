Более 200 жителей Петербурга покусали клещи за неделю

За неделю клещи покусали более 200 жителей Петербурга Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю с 12 по 18 июля 2021 года в медучреждения в связи с укусами клещей обратились 206 человек, причем 33 из них дети. В большинстве случаев петербуржцев кусали за городом, но зарегистрированы случаи присасывания насекомых в городе. Об этом 23 июля 2021 года рассказали в Роспотребнадзоре.

- В черте города было зарегистрировано 29 укусов. Из них 11 в Курортном районе, шесть в Пушкинском, по три в Красногвардейском и Приморском и по два в Калининском и Выборгском районах, - сообщили в ведомстве.

Также за неделю было исследовано 152 клеща на наличие вирусного энцефалита, положительными из них оказались восемь. На возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 150 клещей, положительных - 20.

Всего с начала сезона в Петербурге уже зарегистрировано 19 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них 4 у детей. И 78 случаев ИКБ, среди них 10 случаев у детей.