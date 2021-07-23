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Происшествия23 июля 2021 15:13

Сильный пожар в промзоне Шушары тушат почти 50 спасателей

На ангаре горит кровля на площади более 1000 квадратных метров
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Крыша ангара горит в промзоне у КАД. Фото: vk.com/spb_today

Крыша ангара горит в промзоне у КАД. Фото: vk.com/spb_today

Сразу несколько пожарных расчетов работают на месте серьезного возгорания в Пушкинском районе Петербурга. Днем 23 июля в промзоне Шушары вспыхнула крыша производственного помещения. Огонь распространился на площади свыше 100 квадратных метров.

- 23 июля в 14:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, улица Поселковая дом 3. В ангаре размером 20х70 метров происходит горение на кровле по всей площади. В 14:31 ранг пожара повышен до №3, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Ангар полыхает неподалеку от внешней стороны КАД и столб черного дыма виден далеко с трассы. На данный момент на месте ЧП работают 12 единиц техники и 46 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

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Пожар в промзоне Шушары в Петербурге
Пожар в промзоне Шушары в Петербурге
Видео: vk.com/spb_today / Роман Барыкин