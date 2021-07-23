Рекордное число человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки

Более 30 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург очень активно увеличивает темпы вакцинация от коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 за сутки были привиты более 30 тысячи человек. Это новый рекорд для города. Об этом сообщили в пятницу, 23 июля 2021 года.

- Новый день – новый рекорд по темпам вакцинации! Более 30 тысяч жителей привились от COVID-19 за сутки! 14 843 – первично, 15 608 – вторично, - говорит источник.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 227 496 человек, из них 860 638 полностью завершили цикл вакцинации. Также первично ревакцинировались 586 горожан. Из них завершили цикл ревакцинации 24 человека.

Добавим, что запас вакцины в городе – 129 740 комплектов доз. Записаться на вакцинацию петербуржцы могут на портале "Госуслуги", через сервис "Здоровье петербуржца", по единому номеру 122 или в ближайшей поликлинике.