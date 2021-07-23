Трубу фонтаном прорвало на улице Турку

В Купчино - вторая за день коммунальная авария. vk.com/spb_today / Альберт Цемгал

Трубы снова не выдержали напора води и лопнули во время испытаний. На этот раз коммунальная авария произошла на улице Турку. Это уже второе аналогичное ЧП за сегодня в Купчино. А два дня назад трубы рвало на Белградской улице.

- Прорыв на улице Турку, 9, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Напомним, что во Фрунзенском районе сегодня проходят испытания теплосетей на прочность. Это необходимая часть подготовки к отопительному сезону. Поданная под повышенным давлением воды позволяет найти слабые места и устранить из летом, что проще нежели зимой.

Подача горячей воды в дома на время испытаний отключается.

Напомним, что утром пятницу мощный фонтан бил из-под земли на перекрестке Дунайского проспекта и Купчинской улицы, а в среду в промоину на благодатной улице провалилась машина.

Петербуржцев просят не подходит близко к месту аварии и не пытаться спасти залитые водой машины - ответственность коммунальщиков застрахована.