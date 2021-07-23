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Происшествия23 июля 2021 16:04

Передвижная лаборатория прибыла на место мощного пожара в Шушарах

Специалисты проверят чистоту воздуха ввиду сильного задымления
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Чистоту воздуха в районе пожара измерит лаборатория. Фото: vk.com/spb_today

Чистоту воздуха в районе пожара измерит лаборатория. Фото: vk.com/spb_today

На место мощного пожара в промзоне Шушары, что в Пушкинском районе Петербурга, прибыла передвижная лаборатория. Ее специалисты будут оценивать степень загрязненности воздуха - столб черного дыма видно на несколько километров.

- К месту пожара в Пушкинском районе направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара на предмет содержания вредных веществ, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Напомним, что пожар возник около двух чалов дня. По адресу : улица Поселковая, дом 3 загорелась вся кровля ангара площадью 1400 квадратных метров. Ранг пожара почти сразу был повышен, на месте ЧП работают 12 единиц техники и 46 человек личного состава от МЧС.

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Пожар в промзоне Шушары в Петербурге
Пожар в промзоне Шушары в Петербурге
Видео: vk.com/spb_today / Роман Барыкин