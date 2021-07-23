Дворцовый мост Петербурга разведут под олимпийский плейлист в ночь с 23 на 24 июля

«Поющие мосты» разведут под олимпийский плейлист Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь с 23 на 24 июля 2021 года в Санкт-Петербурге разведут Дворцовый мост под симфоническую и спортивную музыку. В этот раз звуковое шоу "Поющие мосты" будет посвящено открытию XXXII Летних Олимпийских игр, которые стартуют в эти дни в Токио. Об этом сообщили в Смольном.

- В олимпийский плейлист войдут композиции из фильма "Спорт. Спорт. Спорт", марш физкультурников М. Блантера и другие произведения из советского кинематографа, посвященные спорту, - рассказали в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

В общей сложности музыка будет звучать над Невой в течение 25 минут. По традиции шоу завершится "Гимном Великому городу".

Напомним, что начиная с июля Дворцовый мост становится поющим каждую неделю в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. В таком формате проект проработает до 20 сентября.