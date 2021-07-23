Туберкулез нашли в детском саду в Петербурге

Роспотребнадзор проверяет случай туберкулеза в детском саду 38 Красносельского района. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора начало проверку в детском саду № 38 Красносельского района, где у одного из сотрудников нашли туберкулез. Сейчас в учреждении по адресу: Петергофское шоссе, дом 21, корпус 2, литер А, начато эпидемиологическое расследование.

- В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства в части прохождения периодических медицинских осмотров сотрудниками детского учреждения, - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Всех контактных детей и сотрудников отправили на медобследование. Им сделают пробы Манту и диаскинтеста с последующим наблюдением врачами. Кроме того, работники детского сада пройдут флюорографическое обследование.

В помещениях садика проведена дезинфекция, новых случаев заболевания туберкулезом нет, сам детсад закрыт на лето.