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Происшествия23 июля 2021 17:06

Туберкулез нашли в детском саду в Петербурге

Инцидент произошел в Красносельском районе, проверку начал Роспотребнадзор
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Роспотребнадзор проверяет случай туберкулеза в детском саду 38 Красносельского района.

Роспотребнадзор проверяет случай туберкулеза в детском саду 38 Красносельского района.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора начало проверку в детском саду № 38 Красносельского района, где у одного из сотрудников нашли туберкулез. Сейчас в учреждении по адресу: Петергофское шоссе, дом 21, корпус 2, литер А, начато эпидемиологическое расследование.

- В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства в части прохождения периодических медицинских осмотров сотрудниками детского учреждения, - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Всех контактных детей и сотрудников отправили на медобследование. Им сделают пробы Манту и диаскинтеста с последующим наблюдением врачами. Кроме того, работники детского сада пройдут флюорографическое обследование.

В помещениях садика проведена дезинфекция, новых случаев заболевания туберкулезом нет, сам детсад закрыт на лето.