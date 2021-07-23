«Газель» смяло между двух КАМАЗов на КАД

"Газель и два КАМАЗа устроили "тройничок" на КАДе. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Серьезное ДТП собрало длинную пробку на внешней стороне петербургской кольцевой дороги. Перед съездом на Новоприозерское шоссе столкнулись два КАМАЗа и «Газель». Причем последняя оказалась зажата меж самосвалов.

- Бутерброд на внешней стороне КАД перед Приозерским шоссе, - пишут очевидцы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара кабину «Газели» сильно помяло, но водитель все же остался жив. Его увезла машина скорой помощи. А вот настроение другим автомобилистам вечером пятницы было безнадежно испорчено. Из-за аварии на внешнем кольце собралась длиннющая пробка. Яндекс.Карты оценивают затор в 3,5 километра.

Если возможность есть, этот участок лучше объезжать через город.