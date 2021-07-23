100% персонала должны вакцинировать к середине августа для открытия фудкортов в Петербурге

Фудкорты в Петеребурге откроют только при поголовной вакцинации персонала. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чтобы открыть фудкорты в торговых центрах, петербургским рестораторам придется привить 100% персонала (кроме переболевших и имеющих медотвод) всего за пару недель. Если раньше в Смольном установили планку на 60% вакцинированных, то сейчас порог поднят до предела. Но вариантов у бизнеса, похоже, нет.

- Когда стало известно, что для возобновления работы ресторана потребуется 100% привитых, мы были немного удивлены и обеспокоены, как это выполнить. Однако лучше работать, чем простаивать, - рассказал газете «Петербургский дневник» совладелец одной из сети быстрого питания.

Сейчас, по словам бизнесменов, в разных ресторанах и сетях процент вакцинированных сотрудников колеблется от 30 до 70. Но к середине августа каждый человек, работающий на фудкорте, должен иметь медицинскую справку или QR-код. При этом окончательного решения об открытии популярных точек общепита официально еще нет, его могут оформить в ближайшие дни.