Суд арестовал бывшего банкира, спонсора телеигры «Что? Где? Когда?» Адама Янова

Бывшего банкира отправили в СИЗО по делу о краже дорогущей картины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего банкира Адама Янова, которого подозревают в краже дорогой картины Александра Беггрова «Зимняя панорама Петербурга». Экс-владелец «Интеллект-банка «и спонсор популярной телеигры «Что? Где? Когда?» находился в розыске с 2015 года и был задержан только два дня назад.

- В ходе предварительного следствия установлено, что Янов вступил с неустановленными лицами в преступный сговор на хищение картины автора «Зимняя панорама Петербурга». 10.04.2010 около 11.00 в офисе ООО «Нева Транзит» Янов совместно с неустановленными лицами, под предлогом покупки, в действительности не имея намерения исполнять свои обязательства, незаконно завладели картиной стоимостью 24 704 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Действия банкира и его сообщников были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. По этой статье подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.