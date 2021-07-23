В Пулково все же откроют курилки

В Пулково обещают вернуть курилку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербургский аэропорт Пулково все же вернутся курилки. Комнаты для тех, кто не может прожить без табачного дыма в легких, обещают оборудовать в обозримом будущем, где-то к концу года.

- Курительную комнату в петербургском аэропорту Пулково планируется открыть до конца 2021 года. Проект разрабатывается в рамках правил и требований, предъявляемых к курительным комнатам, - пишет «РБК-Петербург» со ссылкой на управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Напомним, что помещения для курения были убраны из аэропортов после принятия ряда антитабачных законов в 2013 году. Через шесть лет были даны послабления и в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово вновь появилась возможность курить внутри либо перед входом. В Петербурге никотином лучше «заряжаться» заранее либо бросать вредную для здоровья привычку.