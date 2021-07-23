Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2021 20:56

На месте пожара в Шушарах не нашли превышения нормы вредных веществ

Днем пятницы в промзоне полыхал складской ангар
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар потушили, вредных выбросов в воздухе не обнаружили. Фото: vk.com/spb_today

Пожар потушили, вредных выбросов в воздухе не обнаружили. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские спасатели потушили крупный пожар в промзоне Шушары, где полыхала крыша складского ангара. Что хранилось внутри, в МЧС не сообщили, но черный дым, поднимавшийся в небо, заставил прибыть на место ЧП передвижную лабораторию.

- В 19.28 пожар в Пушкинском районе ликвидирован. Специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории, осуществлявшие контроль замеров воздуха в районе пожара, не выявили превышения содержания в нем вредных веществ, - сообщила пресс-служба петербургского управления экстренного ведомства.

Всего в ликвидации возгорания привлекалось 15 единиц техники и 53 человека личного состава. Сведения о пострадавших не поступали, причины пожара устанавливаются.