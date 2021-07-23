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Происшествия23 июля 2021 21:17

Петербург перестал быть «криминальной столицей» России

Город покинул первую тройку регионов по приросту преступности
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербург занял четвертое место по приросту преступлений среди регионов России.

Петербург занял четвертое место по приросту преступлений среди регионов России.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург оказался на четвертом месте в России по темпам прироста преступлений. В отдельные месяцы Северная столица уверенно держала звание «криминальной», но по итогам шести месяцев выбил из тройки, пропустив вперед Чечню, Тыву и Ингушетию.

- В январе — июне 2021 года количество преступлений в городе увеличилось на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких — на 10,4%. В целом в РФ уровень преступности вырос за этот период на 1,1%. Рост отмечен в 46 субъектах, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на данные отчета МВД России.

Так, за шесть месяцев в городе на Неве зафиксировано 30 007 правонарушений, подпадающих под уголовный кодекс. Уйти с первых мест позволили результаты июня, когда число преступлений упало на трать по сравнению с тем же периодом 2020 года.

А вот число нераскрытых злодеяний выросло существенно. Здесь Петербург - абсолютный лидер. Также много в городе совершается и киберпреступлений. Их рост обусловлен активностью мошенников, выманивающих деньги под видом работников банков.

Город покинул первую тройку регионов по приросту преступности