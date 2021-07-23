Петербург перестал быть «криминальной столицей» России

Петербург занял четвертое место по приросту преступлений среди регионов России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург оказался на четвертом месте в России по темпам прироста преступлений. В отдельные месяцы Северная столица уверенно держала звание «криминальной», но по итогам шести месяцев выбил из тройки, пропустив вперед Чечню, Тыву и Ингушетию.

- В январе — июне 2021 года количество преступлений в городе увеличилось на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких — на 10,4%. В целом в РФ уровень преступности вырос за этот период на 1,1%. Рост отмечен в 46 субъектах, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на данные отчета МВД России.

Так, за шесть месяцев в городе на Неве зафиксировано 30 007 правонарушений, подпадающих под уголовный кодекс. Уйти с первых мест позволили результаты июня, когда число преступлений упало на трать по сравнению с тем же периодом 2020 года.

А вот число нераскрытых злодеяний выросло существенно. Здесь Петербург - абсолютный лидер. Также много в городе совершается и киберпреступлений. Их рост обусловлен активностью мошенников, выманивающих деньги под видом работников банков.

Город покинул первую тройку регионов по приросту преступности