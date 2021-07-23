Власти Ленобласти решили чаще штрафовать безмасочников в транспорте

Пассажиров автобусом будут штрафовать за проезд без маски. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленобласти решили перейти от разговоров к штрафам и заявили о намерении более широко использовать практику денежного наказания для безмасочников в общественном транспорте.

- Комитет Ленинградской области по транспорту переходит к практике более широкого применения административных штрафов в отношении пассажиров железнодорожного и автобусного транспорта, не носящих маски, - сообщает пресс-служба областной администрации.

За последнее время инспекторы комитета провели более 7000 разъяснительных бесед с пассажирами, легкомысленно относящихся к масочному режиму. Всего патрулями было составлено 235 протоколов об административных правонарушениях, 38 материалов административных дел направлены в областной Роспотребнадзор.

Но поскольку эти меры большого эффекта не дают, теперь пассажиров будут контролировать и наказывать строже.

Что касается работников транспорта, то губернатор региона поручил проработать вопрос о из обязательной вакцинации от ковида.