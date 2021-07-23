Самолет из Катара приземлился в петербургском аэропорту Пулково впервые за долгое время

Qatar Airways возобновила полеты в Петербург. Фото: "ВВСС".

Петербургский аэропорт Пулково принял первый за долго время прямой рейс из столицы Катара Дохи. Лайнер национального авиаперевозчика Qatar Airways приземлился в городе на Неве днем 23 июля.

- Аэропорт Пулково встретил водной аркой первый возобновленный рейс из Дохи авиакомпании Qatar Airways, - сообщает пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Вечером аэробус вылетел из Петербурга в обратном направлении. С этого момента полеты из Пулково в аэропорт Хамад будут выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Перед покупкой билетов путешественников просят внимательно ознакомиться со всему действующими из-за пандемии ограничениями.