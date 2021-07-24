Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 июля 2021 года: избитого сына Стаса Пьехи выписали из больницы, школьники получили «золото» математической Олимпиады, а бывшего спонсора «Что? Где? Когда?» оправили в СИЗО за кражу картины

В Пулково обещают к новому году открыть курилки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру субботы, 24 июля 2021 года. Минувшие сутки оказались насыщенными событиями, иногда неожиданными, иногда приятными. Так, двое гимназистов из Петербурга завоевали золотые медали на Международной математической олимпиаде. А вся команда России стала второй в общем зачете интеллектуальных соревнований.

Хорошие известия есть и для поклонников певца Стаса Пьехи. Его побитого соседкой сына Петю выписали из больницы и мать забрала ребенка домой. Но дело прекращать никто не собирается и музыкант намерен судиться с агрессивной женщиной.

А вот для экс-банкира и бывшего спонсора игра «Что? Где Когда?» Адама Янова минувший день не принес ничего приятного. Куйбышевский суд отправил бывшего владельца «Интеллект-банка» под арест. Мужчина с 2015 года находился в розыске по делу о мошенничестве, точнее краже дорогой картины. Янову грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, Петербург лишился звания «криминальной столицы», а в Пулково пообещали вернуть курилки. Но потом.