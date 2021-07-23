Уголовное дело завели на организатора испорченного отдыха детей-инвалидов из Петербурга

За испорченный детский отдых бизнес-вумен из Петербурга может сесть за решетку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении 35-летней предпринимательницы, которая обманула детей-инвалидов из Петербурга. Фирма женщина получила контракт на 32 миллиона от администрации Красносельского района за организацию поездок на Азовское и Черное моря. Но все вышло не так, как ожидалось.

- По данным следствия, подозреваемая, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга, ввела в заблуждение сотрудников администрации относительно намерений исполнить свои обязательства в рамках контракта по организации отдыха в санаторно-курортных организациях детей-инвалидов, - сообщает пресс-служба Следкома.

Тревогу подняли родители детей, получившие путевки. Как оказалось, пансионат, куда из направляла турфирма, оказался непригоден для жилья. Да и договора на предоставление услуг у него не было. Обманутые петербуржцы обратились администрацию Красносельского района, а также в правоохранительные органы.

Сейчас в отношении предпринимательницы заведено дело о мошенничестве, ей грозит до 10 лет лишения свободы.